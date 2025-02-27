Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань-2025.Весна» пройдет в марте

С 12 по 14 марта пройдут 17-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань-2025.Весна» и 3-я Международная выставка домашнего текстиля и интерьерных решений «Textile&Home». Об этом сообщает Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.

Мероприятия входят в трехдневную деловую программу «Российской недели текстильной и легкой промышленности».

Выставки традиционно проводятся при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности.

В рамках мероприятий предусмотрена деловая программа с актуальными отраслевыми темами, среди которых вопросы трендообразования в моде и текстильном дизайне, цифровая печать, развитие швейного производства, способы продвижения бренда и общие тенденции развития отрасли.

Также запланировано проведение кейс-сессий, паблик-токов, мастер-классов, лекций и практикумов, в ходе которых отраслевые эксперты поделятся опытом и смогут обсудить с участниками актуальные вопросы развития отрасли и найти пути их решения.

В выставках примут участие более 800 компаний из 12 стран мира, ожидается не менее 20 тысяч профессиональных посетителей.

Подробная информация представлена здесь и здесь.