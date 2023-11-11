Международное агентство сменило рейтинг США с позитивного на негативный

Оно ухудшило рейтинг на фоне возможного шатдауна федерального правительства, а также политики Белого дома.

Ранее агентство Moody's в своем списке государств указывало, что Соединенные Штаты имеют стабильное состояние экономики. Теперь оно заменило эту позицию на строку «негативное». По его мнению, Вашингтон ходит по самому краю войны, что означает большие риски.

«Без эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов Moody’s ожидает, что бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно ослабит долговое обязательство», - заявили представители агентства.

Их слова привело ТАСС. Свою роль в изменении рейтинга также играет резкое расслоение мнений среди представителей Конгресса. За счет этого им заметно сложнее будет составить очередной годовой бюджетный план для страны.