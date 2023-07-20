Международное соглашение о развитии растениеводства подписали в Подмосковье — соответствующий договор на пять лет заключили Всероссийский НИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова и Республиканский центр агрохимического анализа в Узбекистане.

«Основная цель нашего сотрудничества — повысить плодородие почв и усилить значение агроэкологических ресурсов для производства экологически чистой продукции», - отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Он рассказал, что в рамках сотрудничества стороны будут проводить совместные научно-практические мероприятия, повышать квалификацию специалистов. Кроме того, запланирован студенческий обмен по направлениям «Экспериментальная агрохимия» и «Агрохимия и агропочвоведение».

Ранее сообщалось, что МОНИКИ подписал соглашение о сотрудничестве с университетом Кабардино-Балкарии.