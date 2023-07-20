МОНИКИ будет сотрудничать с университетом Кабардино-Балкарии

Моники расширяет сотрудничество с российскими вузами. Так, учреждение подписало соответствующий договор с Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х. М. Бербекова.

В рамках сотрудничества планируется разрабатывать совместные программы для медиков и преподавателей. Это позволит повысить качество образования в медицинской сфере.

Также в планах — проведение совместных исследований и создание научных работ.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в медучреждениях установили 38 единиц тяжелого оборудования.