МОНИКИ будет сотрудничать с университетом Кабардино-Балкарии
Фото: [МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского]
Моники расширяет сотрудничество с российскими вузами. Так, учреждение подписало соответствующий договор с Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х. М. Бербекова.
В рамках сотрудничества планируется разрабатывать совместные программы для медиков и преподавателей. Это позволит повысить качество образования в медицинской сфере.
Также в планах — проведение совместных исследований и создание научных работ.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в медучреждениях установили 38 единиц тяжелого оборудования.