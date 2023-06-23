Международные резервы РФ выросли на $1,8 миллиардов за неделю

По состоянию на 16 июня, Международные резервы Российской Федерации составили $587,5 миллиардов. В материалах российского ЦБ заявляется, что объем резервов вырос на $1,8 миллиардов.

9 июня поступала информация о том, что объем федеральных резервов составляет $585,7 миллиардов.

Упомянутые резервы состоят из активов, хранящихся в зарубежной валюте и монетарном золоте. Они находятся в распоряжении Центробанка и правительства Российской Федерации.

После начала проведения СВО на Украине, коллективным Западом были введены санкции, направленные на российский Центральный банк. Под санкции попали резервы РФ и операции по управлению активами ЦБ. Не могут реализовываться также операции от имени или по поручению Банка России.