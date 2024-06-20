Международный форум Kazan Digital Week пройдет в Татарстане

Международный форум Kazan Digital Week — 2024 пройдет 9-11 сентября в Казани. Миссия мероприятия — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решать задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства России в международном сотрудничестве.

В целях расширения аудитории участников форум планируется провести в очном и онлайн-форматах в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Тематические направления форума: интеллектуальные транспортные системы; цифровые технологии в государственном управлении; цифровая индустрия 4.0; цифровые технологии в образовании; цифровые технологии в культуре; кибербезопасность нового времени; экосистема финтеха; инновации, интегрированные в бизнес; цифровые технологии в здравоохранении и медицине; цифровые технологии в сельском хозяйстве.

К участию в форуме приглашаются производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной продукции.

Информация об условиях участия в мероприятиях форума, о публикации научных статей и презентаций, алгоритм регистрации, а также архив материалов представлены на сайте kazandigitalweek.com. Зарегистрироваться в качестве участника можно до 6 сентября. Заявки на участие в качестве спикера принимаются до 1 июля. До 1 августа 2024 года можно изменить тематику доклада, внести коррективы в тезисы и зарегистрироваться для участия.