От жары к потопу: мощные ливни в Кузбассе оставили 15 сел и деревень без электричества

В Кузбассе после нескольких недель дикой 30-градусной жары на регион обрушились мощные ливни, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, наибольший удар стихии пришелся на Новокузнецкий район, где 15 населенных пунктов остались без электроснабжения. Глава округа Андрей Шарнин сообщил, что аварийные бригады уже работают на местах, однако жителям придется немного потерпеть.

По данным издания, спасатели предупреждали о надвигающихся грозах, граде и шквалистом ветре, но на этот раз разгул стихии оказался серьезнее обычного. Сейчас дорожные службы переведены на круглосуточный режим мониторинга обстановки в наиболее проблемных точках — об этом ранее заявлял мэр Новокузнецка. Ситуация остается на контроле у местных властей и оперативных служб.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали грозу и до +23 градусов в Подмосковье 6 июля.