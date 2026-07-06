Стрекоз и кузнечиков стало больше, а комары не уходят: зоолог объяснил, почему природа не справляется с кровососами

Обилие зеленой растительности из-за дождей в Ростовской области привело к тому, что хищных насекомых, поедающих комаров, стало больше. Однако кровососущие при этом не исчезнут, сообщил rostovgazeta.ru. Зоолог ДГТУ Александр Евсюков пояснил причину данной тенденции.

По данным издания, высокая влажность воздуха в Ростовской области из-за июньских дождей привела к обильному росту зеленой растительности. Это, в свою очередь, сказалось на массовом появлении насекомых — кузнечиков и стрекоз, поедающих комаров. Казалось бы, хищные насекомые должны уничтожить кровососущих. Однако рассчитывать на это зоолог не рекомендует.

«Полностью комаров хищники не уничтожат. Потому что тех, кто кого-то ест в природе всегда меньше тех, кого едят. Так работает пищевая цепочка», — отмечает кандидат биологических наук, доцент Александр Евсюков.

В качестве примера спикер рассказывает о борьбе с амброзией. Победить этот злостный сорняк больше десяти лет назад в Ростовской области пытались с помощью потребляющего ее американского жучка — амброзиевого листоеда.

Таких жучков, как подчеркивает собеседник, и сегодня можно увидеть на сорняках. Однако эффект от их применения оказался незначительным, и проблема сохраняется. Ситуация с хищными насекомыми аналогична, считает эксперт: они способны сдерживать рост популяции комаров, но полностью избавить регион от них не смогут.

Ранее эколог Андреев рассказал, что ошибки при самостоятельном удалении клеща опасны заражением.