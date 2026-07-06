Десять дней интересных активностей: в Красногорске открылась смена-форум «Мир знаний»

В Красногорске возобновила работу молодежная смена‑форум на базе центра «Мир знаний». В мероприятии принимают участие 100 молодых людей, в том числе делегации из нескольких областей РФ, а также местные активисты.

Форум проводится в Красногорске свыше 20 лет и остается традиционной площадкой для общения и развития молодежи. По словам начальника управления образования администрации Красногорска Ольги Кравец, глава городского округа Дмитрий Волков поддерживает молодежные инициативы и желает участникам благополучия и продуктивной работы.

Как пояснил начальник смены‑форума Рафаэль Баржаев, проект объединяет города‑побратимы, и в текущем году к красногорским ребятам присоединились гости из Орла и Североморска Мурманской области. Ежедневно проводится несколько мероприятий разной направленности, включая творческие вечера, танцевальные марафоны, интерактивные игры, спортивные события и концертные выступления, где участники могут проявить таланты в пении, танцах или игре на инструментах.

Попасть в состав делегации можно за активное участие в городских событиях в течение года. По отзывам участников, форум ценят за многообразие активностей, атмосферу и возможность завести новые знакомства. Впереди у ребят — 10 дней программы, наполненных знаниями и впечатлениями.