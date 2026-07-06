Умерла хранительница Янтарной комнаты и писательница Ирада Берг

В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни скончалась Ирада Берг (настоящая фамилия — Вовненко). Она была известно писательницей, музейным деятелем и руководителем выставочного отдела Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Причина смерти не уточняется, но, как пишет StarHit, Ирада долго боролась с онкологическим заболеванием.

Берг родилась в 1973 году. С 2003 года она работала в международном отделе Государственного музея-заповедника «Царское Село». Принимала участие в восстановлении легендарной Янтарной комнаты. Организовывала благотворительные детские балы в Екатерининском дворце.

В 2006 году Ирада написала свою первую книгу для детей «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю». С 2009 года активно участвовала в деятельности Исаакиевского собора.

С 2013 года Берг руководила отделом внешних связей и культурных проектов. С 2015 года возглавляла выставочный отдел и отдел международного сотрудничества, а затем исполняла обязанности директора. Также с 2015 года была членом Союза писателей Санкт-Петербурга.

Последний пост в ее социальных сетях был выложен 10 февраля. Тогда она делилась впечатлениями о премьере спектакля «Дочки-матери», поставленного по ее пьесе.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пущино простились с актером Александром Высоковским.