Защитник Минтюков подписал мощный контракт с «Анахаймом»

Защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков подписал новый контракт с клубом на шикарных условиях. Срок соглашения составляет пять лет, среднегодовая зарплата составит $7,2 млн. Таким образом, за время действия контракта хоккеист заработает $36 млн.

В прошлом регулярном чемпионате россиянин провел 73 матча и набрал 22 (8+14) очка.

Минтюков находился в статусе ограниченно свободного агента. Сообщалось, что несколько клубов проявляют интерес к игроку, а один из них направил официальный оффер-шит.

Ранее стало известно, что нападающий Егор Чинахов заключил контракт с «Питтсбургом». По новому соглашению его зарплата будет выше, чем у одной из главных звезд команды Евгения Малкина.