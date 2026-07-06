В Мадриде отменили концерты сбежавшей из России Анны Нетребко

Сбежавшая из России оперная певица Анна Нетребко отменила несколько выступлений в мадридском театре Teatro Real, сообщает Die Zeit. Причиной стало сильное истощение и перенапряжение голосовых связок.

Отмечается, что накануне артистка почувствовала себя плохо после прошлого выступления. Врач рекомендовал ей полный физический и голосовой покой на несколько недель. Экстремальная жара в Мадриде, по словам медиков, могла только ухудшить состояние Анны.

По информации издания, вместо Нетребко партию Леоноры в опере Джузеппе Верди «Трубадур» теперь исполнит итальянская певица Элеонора Бурато.

После начала спецоперации в 2022-м году Нетребко переехала за границу. 1 февраля 2026 года стало известно, что певица полностью ликвидирует свой бизнес в России.

Ранее певец Александр Серов опроверг слухи о проблемах со здоровьем и запрете на выступления.