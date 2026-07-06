В Московской области запустили вторую волну записи в первый класс

В понедельник, 6 июля, в Подмосковье стартует прием заявлений в первый класс не по месту регистрации, записать ребенка в желаемую школу во вторую волну можно при наличии свободных мест. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Уже подано более 94 тыс. заявлений. Мы последовательно упрощаем процесс записи в первый класс – сейчас он оцифрован, черновик заявления можно заполнить заранее, а оригиналы документов приносить в школу не нужно — всё проверяется дистанционно», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Воспользоваться услугой записи детей в школу можно на региональном портале госуслуг по ссылке, ознакомиться с ответом можно будет в течение пяти рабочих дней после подачи. Прием заявок во вторую волну будет длиться до 5 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.