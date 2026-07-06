В Видновский перинатальный центр закупили оборудование для новорожденных

Два новых комплекса суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления поступили в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского перинатального центра, они будут помогать врачам отслеживать динамику развития крошечных пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Одно из главных преимуществ - минимальный вес и компактные габариты регистратора сердечных ритмов новорожденного. Датчики адаптированы для детей – небольшие, удобные, прикрепляются на специальные липучки безболезненно и не мешают», - отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Юлия Кузьминова.

С помощью новых аппаратов специалисты смогут отслеживать взаимосвязь между нарушениями ритма и гемодинамическими показателями, своевременно диагностировать заболевания, а также назначать дополнительные обследования или направлять новорожденных в специализированное кардиологическое отделение. Кузьминова добавила, что информацию будут переносить на флешку, после чего через специальную программу расшифровки врач функциональной диагностики будет давать заключение о наличии или отсутствии нарушений ритма сердца у ребенка.

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