Стало известно, кому достанется наследство Жемчужной

Ольга — заслуженная артистка РФ, как и ее мать. Вся творческая жизнь семьи была связана с Московским музыкально-драматическим цыганским театром «Ромэн». Здесь Екатерина встретила своего будущего мужа — режиссера Георгия Жемчужного. Почти все члены семьи также работали в этом театре.

Екатерина Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в Туле. В детстве она стеснялась своей цыганской национальности, но в зрелые годы гордилась ею. Со своим будущим мужем она прожила почти 60 лет.

Георгий Жемчужный ушел из жизни в 2021 году. Екатерина Андреевна тяжело переживала потерю и так и не оправилась от нее. Она ушла из жизни 3 июля 2026 года на 83-м году жизни от тромбоэмболии.

Слава пришла к актрисе благодаря ролям в культовых фильмах и сериалах. Зрители запомнили ее по картинам «Вечный зов», «Карнавал», «Королева Марго», «Табор уходит в небо» и сериалу «Кармелита». За свою долгую жизнь она успела создать множество ярких образов, которые вошли в историю российского кинематографа.

Семья артистки жила в Москве. Сначала в скромном жилье, затем в квартире в Кузьминках, а позже — в апартаментах в центре столицы. В собственности была и дача.

Прощание с Жемчужной состоится 7 июля в театре «Ромэн». Похоронят актрису на Ваганьковском кладбище рядом с мужем, как она и завещала.

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