Международный форум «Цифровая транспортация» пройдет в сентябре

Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация 2024» пройдет 23–24 сентября в в Учебно-образовательном кластере «Ломоносов» в Москве.

Организатором мероприятия выступает Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика».

Как отметили организаторы, в последние годы экономическая конъюнктура претерпела кардинальные изменения, что оказало влияние на транспортно-логистические потоки в России. Внедрение цифровых технологий в отрасли успешно развивается: беспилотные системы, автономное судовождение и многие другие инициативы включены в стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года.

В рамках форума состоится образовательный интенсив, разработанный совместно с компанией «Яндекс», на тему «Сервисы и технологии цифровых платформ в транспортно-логистической отрасли», который призван ускорить тиражирование лучших цифровых практик на транспорте по всей стране.

Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны на сайте проекта.