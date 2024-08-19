Международный женский бизнес-форум пройдет в «Технопарке Сколково»

Международный женский бизнес-форум SKOLKOVO WOMEN'S FORUM 2024 пройдет в «Технопарке Сколково» 6 сентября. В этом году в мероприятии примут участие более 1500 участников, свыше 30 бизнес-сообществ РФ, представляющих разные сферы, из 47 регионов РФ и 25 стран мира.

Форум — авторитетная площадка для презентации инновационных технологий, привлечения инвестиций, освещения государственных мер поддержки, демонстрации женского предпринимательства, поднятия вопросов актуальных ценностей в семейном бизнесе, ESG-повестки, трендов в сферах благотворительности, коммуникации, креативных индустрий.

В числе основных фокус-тем форума: ответственное инвестирование в проекты, значимые для технологического суверенитета РФ; непрерывное образование взрослых и детей; развивающиеся технологии и нейросети как инструмент повышения качества жизни и бизнес-процессов; новые задачи креативных индустрий; семейные династии России; новые законы и ответственность в сфере юриспруденции и медиации; меры государственной поддержки для проектов и бизнеса.

В рамках форума состоится традиционный технологический показ «Модные Инновации» с участием кибер-моделей, использующих протезы отечественных производителей, брендов российских дизайнеров.

Журнал Технолянец.рф представит свежий номер о женщинах-новаторах в разных сферах. Также в программе показ документального фильма «Железные леди». Партнеры форума представят свою продукцию, новые форматы услуг и технологии в рамках выставки, поделятся практическим опытом развития бизнеса на мастер-классах и панельных дискуссиях.

Завершит форум церемония награждения победителей Всероссийского конкурса технологических решений и инновационных компаний РФ Skolkovo Tech & Innovation Awards 2024 с участием звезд российской эстрады.

Подробная информация о мероприятии представлена здесь.