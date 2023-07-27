МИД РФ: Россия будет добиваться разблокировки удобрений, арестованных в портах Европы

Остановка зерновой сделки не означает, что Россия откажется от разблокировки удобрений, задержанных в портах Европы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что решение о передаче арестованных в Европе удобрений нуждающимся странам не было частью зерновой сделки.

Россия будет продолжать практику безвозмездной поставки удобрений странам Африки, для этого прорабатываются новые логистические цепочки.

Дипломат рассказал, что Россия оплатила доставку удобрений в Африку, но до сих пор их получили только две страны – Кения и Малави. В сумме это 54 тысячи тонн из 262 тысяч, заблокированных в европейских портах.