МИД РФ: Россия сворачивает гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря

Фото: [ Координационный центр по экспорту зерна в Стамбуле/ЕРА ]

Прекращение черноморской зерновой инициативы означает отзыв гарантий безопасности судоходства и сворачивание гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря, говорится в заявлении МИД РФ.

На этом участке вновь будет действовать режим временно опасного района.

В заявлении также говорится о саботаже в реализации Стамбульских соглашений. Указывается, что зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного назначения.

В качестве примера приводятся безвозмездные поставки российского удобрения в беднейшие африканские страны. Из 262 000 тонн продукции, задержанной в европейских портах, до Африки дошли только 20 000 тонн в Малави и 34 000 тонн в Кению.