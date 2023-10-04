МИД Венгрии: Евросоюз не имеет права диктовать, у кого приобретать энергоресурсы

Руководство Европейского союза требует от Будапешта не покупать российский газ, но не оказывает помощи в поиске других способов получить энергоносители. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что Венгрия находится под непрекращающимся давлением со стороны Брюсселя, требующего отказаться от покупки газа в России, но не предоставляющего дополнительное финансирование, чтобы Будапешт мог найти других поставщиков.

По мнению дипломата, вопрос закупки нефти и газа не лежит в политической плоскости, он зависит от местонахождения трубопроводов.