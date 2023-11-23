Миллион граждан Чехии собрались бастовать против текущей экономической политики

Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов совместно сАссоциацией независимых профсоюзов проведут массовую акцию под названием «День протестов». В ней предпримут участие такие заводы-гиганты как Skoda, Vitkovice Steel и Trinecke zelezarny. Помимо рабочих промышленности, в забастовке так или иначе поучаствуют школьные педагогические коллективы практически половины учебных заведений страны. Те же организации, которые не могут прервать работу из-за своей специфики, примут участие в акции чисто символически. Общее количество граждан страны, которые будут бастовать, ожидается в районе одного миллиона человек. Об этом сообщило Чешское радио.

Все протесты трудящихся связаны с несогласием с экономической политикой правительства, а также с готовящейся пенсионной реформой. Чехия хочет заметно сократить государственные расходы на социальные нужды, а также повысить возраст выхода на пенсию.