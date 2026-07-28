«Миллион вместо земли». В ГД предложили заменить бесплатный участок выплатой

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил закрепить на федеральном уровне право многодетных семей получать денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка, сообщает РИА Новости .

В пояснительной записке отмечается, что сейчас регионы могут предлагать альтернативные меры поддержки вместо участков, но такая практика не является обязательной. Отсутствие единого федерального стандарта ставит семьи в разных субъектах в неравное положение. Авторы инициативы предлагают закрепить выплату на федеральном уровне, сделав ее доступной для всех многодетных независимо от места проживания.

По словам Сергея Миронова, данная мера предоставит семьям с тремя и более детьми право выбора: получить земельный участок или денежную компенсацию. Парламентарий выразил надежду, что коллеги поддержат законопроект, который расширяет инструментарий социальной помощи и делает ее более гибкой.

Ранее сообщалось о том, что депутат Миронов предложил разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности.