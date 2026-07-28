«Цифровой шпионаж или гениальность?» Китай обвинил США в давлении на ИИ-компании

Министерство коммерции КНР обвинило Соединенные Штаты в «гегемонизме в сфере искусственного интеллекта» и пригрозило решительным противодействием. Как сообщает Reuters, заявление последовало за предупреждениями Вашингтона о возможных ограничительных мерах против китайских ИИ-компаний, включая стартап Moonshot AI.

В официальном релизе пекинского ведомства сказано: любые действия, наносящие ощутимый ущерб интересам Китая, не будут проигнорированы.

«Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных прав», – говорится в документе.

Причиной напряженности стал недавний выход китайской модели Kimi K3 от Moonshot AI. Спустя два дня после релиза компания остановила регистрацию новых пользователей из-за ажиотажного спроса, перегрузившего вычислительные мощности.

Вашингтон и американская фирма Anthropic обвинили Moonshot в применении технологии «дистилляции» – обучения одной нейросети на данных другой. Глава Управления научно-технической политики Белого дома Майкл Крациос утверждает, что стартап использовал дистилляцию модели Fable (Anthropic) для создания K3. По его версии, Moonshot создала внутреннюю платформу для массового сбора данных с американских систем и обхода защитных алгоритмов, а также закупила серверы с чипами GB300 и получила доступ к аналогичным процессорам в Таиланде.

В феврале Anthropic зафиксировала более 3,4 млн обращений к моделям Claude со стороны Moonshot – включая задачи на логику, программирование и аналитику. Китайская сторона отвергает обвинения, настаивая, что высокие результаты Kimi K3 достигнуты за счет оригинальных архитектурных решений.

Ранее сообщалось о том, что товарооборот Татарстана и Китая достиг $3,3 млрд.