«Пепелище вместо улик». Сотрудница почты украла 61 млн и подожгла отделение

В Татарстане сотрудница отделения почтовой связи похитила из кассы более 61 млн рублей, после чего попыталась уничтожить улики с помощью огня. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, хищения происходили систематически с весны 2022 года по июль 2026 года. Деньгами злоумышленница распоряжалась по собственному усмотрению, а общая сумма ущерба превысила 61 млн рублей.

Чтобы скрыть факт многолетней недостачи, женщина инсценировала возгорание в здании почты. Пожарные оперативно ликвидировали пламя, не допустив серьезных разрушений. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Суд избрал для фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Почте России сообщили, что жители Башкирии стали чаще пересылать багаж к месту отдыха.