«Стресс стал частью жизни». 38% россиян живут в постоянном напряжении из-за работы

Согласно данным исследования сервиса «Зарплата.ру» и платформы «Просебя» (входит в Группу «Ренессанс Страхование»), 38% работающих россиян живут в состоянии постоянного рабочего стресса. Каждый шестой респондент испытывает его несколько раз в неделю, а 14% — несколько раз в месяц. Лишь 12,5% опрошенных никогда не сталкивались с подобными переживаниями.

Основные причины стресса на работе:

низкая оплата при высокой нагрузке — 43%;

недооцененность со стороны руководства — 32%;

токсичное поведение коллег или начальства — 31%;

размытые должностные обязанности — 27%;

повышенная нагрузка — 21%.

Среди последствий стресса респонденты назвали тревожность (54%), депрессивные состояния (41%), нарушения сна (38%) и потерю интереса к хобби (35%).

Молодые сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет подвержены стрессу чаще возрастных коллег (47% против 30% среди старше 45 лет). При этом взрослые респонденты в три раза чаще заявляют о полном отсутствии стресса (17% против 5% среди зумеров).

47% участников опроса пытались справиться со стрессом самостоятельно. Наиболее популярные методы — хобби и дополнительный отдых (52%), спорт (44%), намеренное снижение рабочего темпа (42%). Положительный эффект отметили 17% опрошенных, еще 30% не заметили улучшений.

46% респондентов рассматривали возможность обращения к психологу, однако воспользовались этой услугой только 14% из них. Основные причины отказа: уверенность, что проблема несерьезна (37%), высокая стоимость консультаций (28%) и желание решить все самостоятельно (19%).

Ранее экономист Кривелевич связал любовь россиян к наличным с цифровым стрессом.