«Это сигнал полной безопасности». Что будет с мозгом, если спать без одеяла в жару?

Врач-терапевт Мария Лаврухина в интервью UfaTime.ru объяснила, почему не стоит отказываться от одеяла даже в жару.

Медик пояснила, что одеяло выполняет не только согревающую функцию. Оно впитывает пот, оставляя кожу сухой, что препятствует размножению бактерий, тогда как влажная среда для них благоприятна. Кроме того, привычный ритуал укрывания помогает мозгу настроиться на ночной отдых, а ткань служит барьером от укусов насекомых.

«Рецепторы кожи реагируют на ощущение укрытости. Для нашего мозга это сигнал полной безопасности, который позволяет организму быстрее перейти в фазу глубокого сна. Спать без постельного белья с точки зрения нейрофизиологии — это стресс для мозга», — объяснила Лаврухина.

При этом врач предупредила, что использование теплого зимнего одеяла летом может привести к перегреву. Она посоветовала прислушиваться к своему организму и при появлении тревожных симптомов убирать одеяло и охлаждаться, например, обтираясь прохладной водой.

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