Финансист: секрет стабильности семьи с нерегулярным доходом — в «зарплате самой себе»

В России стремительно растет число самозанятых — на начало 2026 года их уже более 15,4 млн человек. Все больше семей живет не на фиксированный оклад, а на доходы, которые меняются от месяца к месяцу. Финансист Оксана Иванова в беседе с Argumenti.ru объяснила , почему привычка тратить все в «жирные» месяцы и брать кредиты в «тощие» заводит таких людей в тупик и как этого избежать.

Ключевая ошибка, по ее словам, — жить по принципу «сколько получил, столько и потратил». В удачные месяцы это провоцирует излишества, а когда доход падает — оставляет семью без средств и толкает в долги по кредиткам. Выходом становится «искусственное выравнивание» доходов. Первый шаг — рассчитать базовую стоимость жизни: ту сумму, которая необходима для еды, жилья, лекарств и связи. Все, что заработано сверх нее, не тратится, а сразу уходит в резервный фонд на отдельный накопительный счет.

Второй и самый важный шаг — начать платить самому себе фиксированную зарплату. Для этого все поступления аккумулируются на одном счете, а в начале каждого месяца семья переводит на текущие расходы заранее определенную, неизменную сумму. Такой подход, по мнению Ивановой, не только защищает бюджет, но и психологически дисциплинирует: исчезает эйфория от крупного гонорара и паника при задержке платежа.

Она резюмировала, что резерв должен покрывать как минимум три месяца базовых расходов, и только после этого можно думать о крупных покупках или инвестициях. Кредитные карты как способ «дожить до зарплаты» Иванова называет ловушкой: вместо них в 2026 году финансово грамотные семьи используют накопительные счета, где деньги работают и приносят проценты, даже просто ожидая своего часа.

