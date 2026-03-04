Минфин объяснил остановку операций с валютой по бюджетному правилу

Министерство финансов России приняло решение временно не проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, сообщило РБК. Причина — подготовка изменений в бюджетном законодательстве, касающихся базовой цены на нефть.

Весь март ведомство не будет выходить на рынок, а после возобновления операций объемы покупок и продаж пересчитают с учетом новых параметров.

О том, что корректировки неизбежны, в конце февраля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он допустил снижение так называемой цены отсечения, от которой зависят объемы нефтегазовых доходов, направляемых в резервы. По словам главы ведомства, решение может быть принято оперативно.

Председатель Банка России Кирилл Тремасов поддержал возможные изменения. Он отметил, что снижение цены отсечения на нефть вместе с сокращением расходов бюджета станет дезинфляционным фактором. Это, в свою очередь, может повлиять на траекторию снижения ключевой ставки.

Иными словами, чем меньше денег поступает в экономику из бюджета, тем легче сдерживать инфляцию, а значит, у регулятора появляется больше пространства для смягчения денежно-кредитной политики.

