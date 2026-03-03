Порочный заем: в России введут уголовную ответственность для нелегальных кредиторов

В России готовятся кардинально изменить подход к борьбе с нелегальными кредиторами, выяснили «Известия». Сейчас в стране насчитывается более 95 теневых сетей, которые включают около 1250 точек выдачи займов. И это только те, кого удалось обнаружить.

Банк России прогнозирует, что в 2026-2027 годах число нелегалов будет только расти. Причина проста: легальные микрофинансовые организации переходят на биометрическую проверку клиентов, что усложняет жизнь людям с низким кредитным рейтингом. Именно они и побегут к тем, кто не задает лишних вопросов.

Министерство финансов РФ предложило радикальное решение — ввести прямую уголовную ответственность для нелегальных кредиторов. Наказывать будут тех, кто выдал займы на сумму свыше 3 млн руб. или попался повторно после административного взыскания.

Сейчас же ситуация выглядит удручающе: с 2022 по 2025 год из более чем 1300 административных дел до суда дошло всего два уголовных. Нелегалы легко уходят от наказания, меняя ИП и подставных директоров.

Работают теневые ростовщики хитро: они маскируют займы под договоры купли-продажи, хранения или комиссии. Внешне это выглядит как продажа телефона в рассрочку, а по факту — кабала под чудовищные проценты. Часто такие точки объединены в единую сеть, но каждая оформлена на разных людей, чтобы не привлекать внимание.

Исследования показывают, что 15% клиентов банков и 24% клиентов микрокредитных организаций (МФО) готовы обратиться к нелегалам, если те предложат более низкую ставку. Но низкая ставка — это лишь приманка. Условия там непрозрачные, проценты зашкаливают за законодательные лимиты, а методы взыскания больше напоминают бандитские разборки: угрозы, отъем залога, сбор личных данных и рассылка информации о долгах знакомым.

В конце 2025 года правительство РФ утвердило долгосрочный план по обелению экономики. Одна из ключевых целей — сократить долю теневого сектора до 10-12% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Уголовный срок для нелегалов должен стать серьезным сдерживающим фактором. Однако эксперты предупреждают: теневики наверняка начнут дробить суммы или уходить в расчеты через цифровые активы, чтобы обойти закон. Борьба только начинается.

