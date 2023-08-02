Минфин оценил влияние накопительной пенсии на поведение россиян

В Минфине проанализировали последствия появления накопительной пенсии на экономическое поведение и отношение граждан РФ к дополнительному доходу. Там отметили, что после нововведений, россияне перестали полагаться на страну, и стали на себя. Об этом сообщило издание РБК .

В ведомстве отметили, что изменения повлияли на патерналистическое поведение граждан и способствовали их пониманию того факта, что необходимо собственноручно формировать дополнительный доход к моменту выхода на пенсию.

Там также указали на то, что из-за сложных экономических условий на момент создания системы, доходности НПФ оказалось недостаточно.

Представители министерства сообщили, что представленный ЦБ надзор и изменения в регулировании деятельности НПФ позволят гражданам формировать свой дополнительный доход.