Минфин РФ отказался от идеи льготной ипотеки для бойцов СВО

Министерство финансов Российской Федерации не поддержало инициативу Государственной Думы о предоставлении льготной ипотеки для участников специальной военной операции (СВО) с процентной ставкой 2%. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости , которое ссылается на заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова.

По мнению Министерства финансов, реализация дополнительной программы лишь усугубит существующие трудности.

«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — говорится в ответном письме в ГД.

В документе, подготовленном Министерством финансов, отмечается, что многократное увеличение количества льготных ипотечных программ привело к их превращению из инструментов адресной поддержки в массовый продукт. Это не позволило достичь цели по повышению доступности жилья для населения.

Запуск новой программы потребует дополнительных финансовых средств из госбюджета, однако источники их покрытия пока не определены.

Ранее сообщалось, что на заседании Госсовета президент России Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки с процентной ставкой в 6% «без всяких изъятий».