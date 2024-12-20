Путин предложил продлить программу семейной ипотеки с процентной ставкой в 6%
Путин: семейная ипотека под 6% должна быть распространена на вторичный рынок
Фото: [kremlin.ru]
Президент России Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки с процентной ставкой в 6% «без всяких изъятий». Об этом он заявил на заседании Госсовета, сообщил ТАСС.
Путин также предложил распространить данную программу на вторичный рынок в тех регионах, где практически отсутствует новое жилье.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день семейная ипотека доступна только для покупки нового жилья и не охватывает вторичный рынок. Президент отметил, что инициатива была изначально задумана для поддержки как семей, так и строительного сектора.
«Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке, но давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок тех населенных пунктов, где практически не строится новое жилье», — сказал Путин.
Обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину, который отвечает за строительную отрасль, он рекомендовал «не переживать особо».
Президент уточнил, что эта мера не должна негативно сказаться на деятельности строительных компаний и строительстве в целом.
Он поручил правительству разработать четкие критерии для определения населенных пунктов с низким уровнем нового строительства.
Ранее Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех, четырех и более детей.