Минфин США: Штаты и союзники обсуждают реакцию РФ на конфискацию активов

Соединенные Штаты вместе с союзниками в данный момент обсуждают реакцию РФ на факт конфискации активов, принадлежащих ей. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Министерства финансов Соединенных Штатов Брайан Нельсон, передает информационное агентство ТАСС .

Замминистра уточнил, что речь идет о том, какие шаги может в перспективе предпринять российское руководство и каким образом Штатам с партнерами нужно будет на них отреагировать.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что государства коллективного Запада сделают только хуже для себя, если решатся конфисковать активы РФ за границей. По его словам, они таким образом подорвут основы мировой финансовой системы, которые создавались на протяжении нескольких десятков лет.