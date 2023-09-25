Минфин США снял санкции с российского предприятия

Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российское предприятие «ОДК-СТАР», сообщается в заявлении ведомства.

Санкции против «ОДК-СТАР» были введены 14 сентября.

Предприятие входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Ростеха и занимается разработкой и производством систем управления для двигателей различного типа, включая авиационные. Еще одно направление работы предприятия – системы автоматического управления для нефтегазовой отрасли.