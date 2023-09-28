Минфин Украины: на Западе остается все меньше желающих финансировать страну

Число желающих на Западе выделять деньги Украине неуклонно падает, а Киеву просить о финансировании становится все сложнее и сложнее, признал глава Минфина Украины Сергей Марченко.

По его словам, украинские власти делают все возможное, чтобы привлечь от иностранных партеров $42 млрд – именно таков дефицит бюджета Украины на следующий год. Его изначально предполагалось покрыть за счет заимствований из-за рубежа.

В 2023 году на Украине уже был заложен рекордный дефицит бюджета в $38 млрд. Тогда министр финансов рекомендовал быть осторожнее с заимствованиями, так как платить за них придется следующим поколениям, но бюджет-2024 приняли с еще большим дефицитом.

При этом Марченко убежден, что Украина имеет право не просто просить, но и требовать помощь от западных партнеров.