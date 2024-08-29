Минимальную стоимость базового школьного набора рассчитали в Подмосковье

Минимальную стоимость базового школьного набора рассчитали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Для девочек она составляет 5949 рублей, для мальчиков — 6254 рубля.

В состав набора включили школьную форму, канцелярские товары, спортивную обувь и одежду, рюкзак.

К примеру, школьный сарафан для девочки в регионе стоит от 149 рублей. Канцтовары обойдутся в 415 рублей.

Школьный рюкзак стоит от 1159 рублей, что на 42% меньше, чем годом ранее. Тетрадь можно купить как минимум за четыре с половиной рубля

В этом году ритейлеры увеличили ассортимент школьных товаров в среднем на четверть. Таким образом, в магазинах региона можно найти все необходимое для школьников всех возрастов.