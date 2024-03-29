Минимальный размер стипендии в России для студентов вузов составляет около двух тысяч рублей

Минимальный размер академической стипендии в нашей стране для студентов техникумов и колледжей составляет менее 700 рублей, а для студентов вузов – около двух тысяч рублей. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что за прошедшие четыре года стипендии увеличились всего на 20%, в то время как рост зарплат составляет 60%.

Отмечается, что такие маленькие суммы вынуждают студентов искать подработку, за которую также платят мало, поскольку до прожиточного минимума не хватает около 14 тыс. рублей.

Добавляется, что студентам приходится обращаться в микрофинансовые организации. Около половины клиентов таких организаций являются именно людьми до 29 лет. Однако, несмотря на высокий уровень финансовой дисциплины у подобных заемщиков, сумы займа у них малы и составляют почти 12 тыс. рублей.