Министерство финансов заявило о замедлении темпов инфляции в России

По утверждению Антона Силуанова, сейчас она составляет только 3,2% исходя из годового значения.

Глава минфина сообщил, что динамика роста цен заметно изменилась по сравнению с тем, что наблюдалось в экономике страны прошлогодней весной.

«После роста потребительских цен в марте - апреле прошлого года инфляция начала замедляться», - указал он.

Это заявление было сделано во время заседания комитета по бюджету в Государственной Думе. Силуанов отметил, что теперь инфляция не превышает значения в 3,2%.