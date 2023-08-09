Министерство сельского хозяйства спрогнозировало снижение цен на мясо в России
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Сейчас мясо и птица показывают небольшой рост стоимости, но это ненадолго, поскольку такое явление – чисто сезонный фактор.
По утверждению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, уже в самое ближайшее время цены стабилизируются. Это будет обусловлено ростом производства.
«Думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Это произойдет в конце августа - начале сентября», - указал он.
Его слова привело ТАСС. По мнению главы ведомства, никаких серьезных предпосылок для роста стоимости мяса в РФ либо его дефицита не наблюдается.