Министерство сельского хозяйства спрогнозировало снижение цен на мясо в России

Сейчас мясо и птица показывают небольшой рост стоимости, но это ненадолго, поскольку такое явление – чисто сезонный фактор.

По утверждению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, уже в самое ближайшее время цены стабилизируются. Это будет обусловлено ростом производства.

«Думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Это произойдет в конце августа - начале сентября», - указал он.

Его слова привело ТАСС. По мнению главы ведомства, никаких серьезных предпосылок для роста стоимости мяса в РФ либо его дефицита не наблюдается.