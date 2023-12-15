Министр энергетики РФ предрек дальнейший рост потребления газа
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Тенденция роста спроса на голубое топливо продолжится на протяжении следующих 15 лет.
Николай Шульгинов выступил на полях форума «Газ России». Он отметил, что за последние 10 лет потребление газа уже поднялось на 500 миллиардов кубометров, что составило порядка 18% от общего уровня. Эта тенденция продолжится и дальше. В то же время производство сжиженного природного газа удалось нарастить на 60%.
«По прогнозам, рост продолжится до 2040 года, потребление вырастет на 600 млрд кубометров», - указал он.
Его слова привело ТАСС. По словам Шульгинова, становится ясно, что газ будет играть огромную роль во время энергоперехода, поскольку с его помощью удается выйти на наиболее рациональный путь.