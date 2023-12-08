Министр финансов ФРГ заявил о невозможности выделения дополнительных расходов на Украину

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил в Брюсселе, что не видит необходимости и возможностей для дополнительного выделения средств на украинские проекты.

Он отметил, что Евросоюз и без того помогает Украине всеми возможными способами.

Ранее британская The Daily Telegraph сообщала, что правительство Германии хочет добиться от Евросоюза уменьшения своей доли в украинской помощи. В Берлине считают, что они и так уде передали Киеву слишком много.

Будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, Германия передает в Европейский фонд мира, из которого черпается помощь Украине, до четверти всех взносов.