Министр обороны Писториус обнаружил дыру в €6 млрд в военном бюджете ФРГ

О произошедшем пишет Bild. Как уверяет германское издание, местный Минфин на 2025 год предусмотрел только €52 млрд военных расходов из 58 запланированных.

Проведя сверки и ознакомившись с аудитом, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус обнаружил указанную нехватку в финансировании бундесвера.

«Эксперты министерства обороны пришли к выводу, что для достижения показателя НАТО в 2% от ВВП Германии в следующем году необходимо увеличить расходы на €4,5-6,0 млрд», - пишет издание.

Отмечается, до конца 2024 года Германия собирается потратить на военные нужды порядка 73 млрд евро. Указанная сумма составит около 2% от ожидаемого правительством ФРГ показателя ВВП.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал призыв Макрона активизировать помощь Украине путем отправки туда военных стран Запада.