Минпромторг поддержит возрождение автомобильного бренда «Ока», если соответствующее предложение поступит от автопроизводителей, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Денис Мантуров.

«Ока» может стать еще одним советским автомобильным брендом, который получит новую жизнь в России.

По словам Мантурова, «первой ласточкой» этого тренда стал «Москвич», возобновление производства которого стартовало в 2022 году. Летом следующего года может начаться изготовление новой модели «Волги».

Малолитражка «Ока» выпускалась на российских заводах в 1988-2008 годах.