Минпромторг РФ аккредитовал еще один индустриальный парк в Подмосковье

Минпромторг России аккредитовал еще один индустриальный парк в Подмосковье — «Клин». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Площадь объекта составляет 58 гектаров. Под производственные площади отведено более 180 тысяч квадратных метров. Сейчас в парке работает 21 предприятие с объемом инвестиций около 5,8 миллиарда рублей.

«Суммарно на предприятиях создано более 1150 рабочих мест», - отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Подобрать подходящую площадку для реализации инвестпроекта на территории подмосковных индустриальных парков можно с помощью Инвестиционной карты региона.