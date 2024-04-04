Минпромторг России аккредитовал первый экопромышленный парк в Подмосковье

Индустриальный (промышленный) парк «Экопромышленный парк в Московской области» и Управляющая компания ООО «Экоцифра» прошли проверку на соответствие федеральным требованиям. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что «Экопромышленный парк в Московской области» создается в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» Государственной программы РФ «Охрана окружающей среды». Парк планируется запустить в городском округе Егорьевск.

Общая площадь парка составляет чуть менее девяти гектаров. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в четыре миллиарда рублей. Плановый срок ввода парка в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2024 года. Глава ведомства Екатерина Зиновьева отметила, что «Экопромышленный парк в Московской области» — уже шестой индустриальный парк региона, получивший аккредитацию Минпромторга, и первый среди экопромышленных парков.

На данный момент на территории парка планируют разместиться четыре предприятия. Суммарно эти компании создадут более 200 рабочих мест. Предприятия займутся переработкой древесины, стекла, резинотехнических изделий и другого. Данный проект позволит улучшить экологическую обстановку в регионе.