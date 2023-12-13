Минсельхоз раскрыл, за счет чего стабилизируются цены на яйца

В Министерстве сельского хозяйства РФ ожидают стабилизации цен на куриные яйца в ближайший месяц. В пресс-службе ведомства сообщили, что понижение цен произойдет на фоне импортных поставок.

«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», – говорится в сообщении.

В последнее время стоимость яиц в России заметно выросла. Такой динамикой обеспокоились в Генеральной прокураторе РФ и Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Эксперты к главным причинам подорожания базового продукта отнесли скачки курса доллара и распространение птичьего гриппа, в результате чего возник большой разрыв между спросом и предложением.

Ранее Министерство экономического развития РФ сообщило, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в Россию 1,2 млрд яиц. Мера вступит в силу 1 января 2024 года и будет действовать до 30 июня.