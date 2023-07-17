Минстрой РФ реализует проект «Строим будущее России»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в связи с 10-летием ведомства реализует Всероссийский медиапроект «Строим будущее России».

Проект приурочен ко Дню строителя. Его цель – популяризация профессии строителя и смежных профессий, обсуждение актуальных тем отрасли и широкое освещение успехов и достижений в строительной сфере России.

В рамках проекта в период с 7 по 11 августа запланировано круглосуточное вещание в прямом эфире ряда программ и передач – на сайте строителироссии.рф, на сайтах и каналах партнеров, на сайтах СМИ и порталах информационных агентств.

В эфире медиапроекта пройдут обсуждения актуальных тем отрасли и широкое освещение успехов и достижений в строительной сфере России.