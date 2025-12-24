Минтруд добавил новый признак в определение трудовых отношений

Министерство труда и социальной защиты РФ представило обновленную версию законопроекта, который должен четче разграничивать трудовые и гражданско-правовые отношения, пишут «Ведомости».

Доработанный проект поправок в Трудовой кодекс (ТК) направлен на защиту прав работников, которые часто оформляются как подрядчики или самозанятые, лишаясь социальных гарантий.

Ключевое изменение — расширение перечня критериев, по которым отношения между заказчиком и исполнителем могут быть признаны трудовыми. Если первоначальный вариант содержал 10 признаков, то в новой редакции их стало 11.

Новым критерием стала «интегрированность функций, выполняемых физическим лицом, в хозяйственную деятельность работодателя». Это значит, что, если работа человека является неотъемлемой частью основного бизнес-процесса компании (а не разовой услугой), это с высокой вероятностью указывает на трудовые отношения.

К другим значимым критериями также относятся устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость работника от указаний заказчика, наличие дополнительных гарантий (оплата больничных, отпусков), выполнение работы в соответствии с указаниями и под контролем работодателя, признание прав на выходные и ежегодный отпуск, периодические выплаты как основной источник дохода, предоставление инструментов, материалов и оборудования работодателем.

Ранее экономист Владимир Левченко заявил, что предприниматели находят выгоду в рефинансировании даже при высокой ставке.