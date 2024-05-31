Минцифры хочет увеличить бюджет на IT-ипотеки до триллиона рублей в этом году

Российское Минцифры собирается значительно увеличить финансирование программы льготной ипотеки для сотрудников ИТ-сферы. Соответствующее заявление сделал замдиректора департмента министерства по развитию отрасли Алексей Дорожко, его слова передает информационное агентство ТАСС .

По словам Дорожко, увеличить бюджет программы планируется до триллиона рублей уже в текущем году. Он также отметил, что благодаря данной инициативе, уже почти 70 тысяч россиян смогли получить лучшие условия для покупки жилья в ипотеку. Сумма выданных кредитов составила более 580 миллиардов рублей, подчеркнул Дорожко.

Ранее сообщалось о том, что экономика России заняла четвертое место по паритету покупательской способности в рейтинге Всемирного банка.