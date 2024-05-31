Российская экономика стала четвертой в мире по ППС

Экономика России стала четвертой мировой экономикой по паритету покупательной способности. Более того, данную позицию она заняла еще в 2021 году, а последующие 2 года, государство успешно удерживало позицию. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на информацию Всемирного Банка.

Сообщается, что регулятор обновил свою информацию по показателям паритета покупательной способности среди мировых стран. Согласно данным банка, РФ еще в 2021 году заняла четвертую позицию в мире, имея долю в почти 4% от мирового ВВП. Сообщается также, что по данному показателю Россия потеснила Японию и ФРГ, на которых приходится 3,7% и 3,4% соответственно.

Уточняется также, что ВВП РФ по ППС в 2021 году достиг $5,7 триллиона, Японии – $5,6 триллиона, а немецкий — $5,2 триллиона. Журналисты подчеркнули, что те же позиции остались неизменными в период с 2022 по 2023 годы. В то же время, экономика РФ увеличилась до $6 триллионов долларов в 2022 году и почти до $6 с половиной триллионов в прошлом.

Ранее в Ассоциации российских банков заявили, что повышение ставки ЦБ является ожидаемым.